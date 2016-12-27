Mehmet Akif'ten özel

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Arılar Sınıfı'nın minik öğrencileri ilk defa yerli malı haftası kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Annelerin hazırladığı bir birinden lezzetli yiyeceklerle donatılan sınıfta gerçekleştirilen etkinliğe ailelerin yanı sıra okul müdürü Şeref Kayaalp de katıldı.

Öğretmenlerinin eşliğinde hazırlandıkları gösterileri sergileyen minikler ailelerinden aldıkları alkışlarla mutlu oldular. Yerli malı haftasına uygun etkinlik ve yarışmalarla renklenen programda okul müdürü Şeref Kayaalp, minik öğrencileri ile birlikte haftaya özel yaş pasta kesti.

Kayaalp, burada anne ve babaları ile birlikte öğrencilerine yerli malı ürün kullanılması ve tüketilmesinin öneminden bahsetti.