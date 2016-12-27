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Mehmet Akif'ten özel

27 Aralık 2016 Salı 07:44
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Yozgat Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı 'Yerli Malı Haftası' kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Mehmet Akif'ten özel
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Arılar Sınıfı'nın minik öğrencileri ilk defa yerli malı haftası kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Annelerin hazırladığı bir birinden lezzetli yiyeceklerle donatılan sınıfta gerçekleştirilen etkinliğe ailelerin yanı sıra okul müdürü Şeref Kayaalp de katıldı.
Öğretmenlerinin eşliğinde hazırlandıkları gösterileri sergileyen minikler ailelerinden aldıkları alkışlarla mutlu oldular. Yerli malı haftasına uygun etkinlik ve yarışmalarla renklenen programda okul müdürü Şeref Kayaalp, minik öğrencileri ile birlikte haftaya özel yaş pasta kesti.
Kayaalp, burada anne ve babaları ile birlikte öğrencilerine yerli malı ürün kullanılması ve tüketilmesinin öneminden bahsetti.
Arılar sınıfının minik öğrencileri etkinliğin sonunda öğretmenleri Semra Cesur ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra yerli ürünlerden oluşan yiyecekler katılımcılara ikram edildi.

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