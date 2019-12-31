Mehmet Akif Ersoy’a vefa

Sorgun ilçesinde Agahefendi İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı anma programı Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda yapıldı. Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Okcu, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ile birlikte etkinliğe Şube Müdürleri, Okul ve Kurum Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy Belgeseli katılımcılara izlettirildi. ‘Zulmü Alkışlayamam’ adlı şiir seslendirildi, ‘İstiklal Marşının Öğrenciler için anlamı’ a8nlatıldı. Oratoryo Gösterisi, ‘Ordunun Duası’ şiiri, ‘Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşının Kabulü’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.