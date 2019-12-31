Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114754
ALTIN
290.979
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8118
EURO
6.6508

Mehmet Akif Ersoy’a vefa

İSTİKLAL Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Yozgat’ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Mehmet Akif Ersoy’a vefa

İSTİKLAL Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Yozgat’ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Mehmet Akif Ersoy’a vefa

Sorgun ilçesinde Agahefendi İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı anma programı Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda yapıldı. Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Okcu, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ile birlikte etkinliğe Şube Müdürleri, Okul ve Kurum Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy Belgeseli katılımcılara izlettirildi. ‘Zulmü Alkışlayamam’ adlı şiir seslendirildi, ‘İstiklal Marşının Öğrenciler için anlamı’ a8nlatıldı. Oratoryo Gösterisi, ‘Ordunun Duası’ şiiri, ‘Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşının Kabulü’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif Ersoy’a Vefa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değişen bir şey yok!
Değişen bir şey yok!
En çok çocuklar sevindi
En çok çocuklar sevindi
Eğitim tamamlandı
Eğitim tamamlandı
Elektrikte tasarruf dönemi
Elektrikte tasarruf dönemi
Gençlere proje eğitimi
Gençlere proje eğitimi
Akademisyenlere eğitim
Akademisyenlere eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim