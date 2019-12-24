Mehmet Akif anılıyor

Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında bugün Erdoğan Akdağ Fen Lisesi, Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Serpil Akdağ Anadolu Lisesi’nde akademisyenler tarafından söyleşiler gerçekleştirilecek.

Söyleşi etkinlikleri Çarşamba günü Ayşe Ilıcak Kız İmam Hatip Lisesi, Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde devam edecek.

Perşembe günü ise Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde saat 18.00’de tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından ‘Gitme Ey Yolcu’ adlı tiyatro oyunu sergilenecek.

Cuma günü ise yine Büyük Sinema Kültür Merkezinde saat 18.00’de Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi ve Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından tasavvuf musikisi konseri verilecek.