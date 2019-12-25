Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113153
ALTIN
286.452
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.7085
EURO
6.5925

Mehmet Akif anıldı

YOZGAT Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde, Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı düzenlendi.

Mehmet Akif anıldı

YOZGAT Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde, Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı düzenlendi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Mehmet Akif anıldı

Etkinlik, Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu Resim Sergisinin açılışıyla başladı. Serpil Akdağ Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Mehmet Akif Ersoy oratoryosu ilgi gördü. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlen Mehmet Akif Ersoy konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın tarafından takdim edildi. Vali Kadir Çakır, ‘Asım’ın neslinin yetiştiğini yapılan bu güzel programla da anlamış bulunmaktayız’ diyerek, emek veren, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Belediye Başkanı Celal Köse, günün anısına Vali Kadir Çakır’a Taceddin Dergahı figürü bulunan tablo hediye etti. 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif Anıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 YIL SORUN YOK!
30 YIL SORUN YOK!
Doğalgaz Müjdesi
Doğalgaz Müjdesi
Gençler değerlendirme yaptı
Gençler değerlendirme yaptı
Arıtmaya yeni yer
Arıtmaya yeni yer
Orman tesislerinde inceleme
Orman tesislerinde inceleme
Açılış için gün sayıyor
Açılış için gün sayıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim