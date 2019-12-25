Mehmet Akif anıldı

Etkinlik, Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu Resim Sergisinin açılışıyla başladı. Serpil Akdağ Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Mehmet Akif Ersoy oratoryosu ilgi gördü. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlen Mehmet Akif Ersoy konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın tarafından takdim edildi. Vali Kadir Çakır, ‘Asım’ın neslinin yetiştiğini yapılan bu güzel programla da anlamış bulunmaktayız’ diyerek, emek veren, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Belediye Başkanı Celal Köse, günün anısına Vali Kadir Çakır’a Taceddin Dergahı figürü bulunan tablo hediye etti.