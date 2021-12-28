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MEHMET AKİF ANILDI

Yozgat il merkezi, Boğazlıyan, Sarıkaya ilçelerinde ve Bozok Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

28 Aralık 2021 Salı 00:30
MEHMET AKİF ANILDI

SARIKAYA

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenlendi. Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserleri hakkında video sunumu ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri ve oratoryo gösterisi ile devam etti. 

BOĞAZLIYAN

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde, Boğazlıyan Anadolu Lisesi tarafından, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası kapsamında program düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Boğazlıyan Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sinan Peker, "Mehmet Akif Ersoy, binlerce şehidimizin cephelerde savaştığı gibi, kalemiyle düşmanlarımızla savaşmış her zaman hakkın ve hakikatin yanında olmuştur. Mehmet Akif Ersoy zulüm ve işkenceye maruz kalan milletin içinden adeta bir ışık olarak doğmuştur" dedi. Lisede, Mehmet Akif’i Anma Programı kapsamında, öğretmenler ve öğrenciler tarafından okul panosu hazırlanarak, Mehmet Akif Ersoy ve eserleri tanıtıldı. Ardından ‘Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı’ isimli video bütün okul öğrencilerine sınıflarında akıllı tahtada izletildi.  Öğrenciler ‘Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’ diyerek konuşma yapıp, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Uyan’ isimli şiirini okudular.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nı yazıp bu millete armağan eden Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılında düzenlenen programda rahmetle anıldı. Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen anma programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın yaptı. Prof. Dr. Akın konuşmasında; “İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının yıldönümünde rahmetle anmak ve öznesi vatan hak ve istiklal olan fikir dünyasını genç nesiller tarafından anlaşılmasını sağlamak için buradayız. Yaklaşık bir asır önce yazdığı ve şiirimizin burçlarında bir bayrak gibi dalgalanan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Âkif’tir. O, bu kutlu mücadele safhasında Anadolu’yu köşe bucak dolaşıp, kimi zaman kürsüde, kimi zaman minberde, kimi zaman meydanlarda halkı uyandırma vazifesini yerine getirmiştir. Onu konuşmak, onu anlatmak demek elbette yaşadığı dönemi, içine doğduğu ve teneffüs ettiği saltanatlı yılları, memleketin istiklali için didinip, çırpındığı yılları ve en nihayetinde kalemini, kelamını anlatmak demektir. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u ebediyete uğurlayışımızın 85 yıldönümünde minnetle ve şükranla andıklarını belirterek Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin Mehmet Akif'in Asım’ın nesli olarak belirttiği gençleri yetiştirmeyi şiar edindik” dedi. Açılış konuşmasının ardından Doç. Dr. Nilüfer İlhan “Mehmet Akif Ersoy’un Karakteri ve Ahlakı”, Dr. Öğretim Üyesi Funda Çapan Özdemir “Mehmet Akif Ersoy’un Şiir Anlayışı”, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Fidan ise ”Mehmet Akif Ersoy’un Hayatında Yozgat’ın Yeri” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Son Güncelleme: 27.12.2021 18:45
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