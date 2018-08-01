MEGİP anlatılıyor

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği protokolünün detay ve içeriklerini işverenlerle paylaşmaya devam ediyor.

İl Müdürü Yıldız, işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, mesleki eğitim kurslarında, teorik ve pratik eğitimi bir arada vereceklerini belirtti.

Yeni bir sistemi hayata geçirdiklerini ve iş gücü piyasasını rahatlatacak bir çalışma yaptıklarını söyleyerek “Bu önemli çalışmanın başarıya ulaşması için işverenimiz ile işbirliği kapsamında çalışmaların yürütülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yıldız, “Yapılacak bu çalışma ile işverenlerimizin nitelikli işgücü problemini ortadan kaldırılarak, işverenlerimizin kendi sistemine uygun ve nitelikli işgücünü maliyetsiz bir şekilde yetiştirme imkânı bulunacaktır” diye konuştu.

Yıldız, TOBB ile İŞKUR’un iki yıl boyunca düzenleyeceği mesleki eğitim kurslarının 160 fiili günü geçmeyecek olup düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara günlük 61 lira 65 kuruş cep harçlığı, genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.