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Medyanın rolü konuşuldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sena Kösedağ, ‘Darbelerde medyanın rolü’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Medyanın rolü konuşuldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sena Kösedağ, ‘Darbelerde medyanın rolü’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Medyanın rolü konuşuldu

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakârlık vardır. Azim, dirayet ve cesaret vardır. 15 Temmuz zaferimiz de büyük bir fedakârlığın eseridir. Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvâ-yi Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş, ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir” dedi.
Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da, 15 Temmuz'un Türk demokrasisinin sivilleşmesinin perçinleşmesi anlamında çok büyük bir kazanım sağlandığına dikkat çekti. Dr. Mehmet Sena Kösedağ, Osmanlı'nın son yılları ve Cumhuriyet tarihi boyunca darbecilerin girişimlerini başarıya ulaştırmak için aldıkları ilk önlemin basını kontrol altına alarak toplumu kendi çıkarları doğrultusunda konumlandırmak olduğuna vurgu yaptı. Kösedağ, “Ülkemiz özelinde baktığımızda basının antidemokratik girişimler için önceden zemin hazırladığı, sonra da bu girişimleri ateşli bir biçimde desteklediği, sonrası süreçte de bu müdahaleleri meşrulaştırma gayreti içerisine girdiğini görmekteyiz. Ülkemizde yaşanılan darbe, muhtıra ve postmodern darbe girişimlerinde kitle iletişim araçlarıyla toplumu formatlama ve ülke hafızasını silerek toplumu apolitikleştirmek istediler. Medya ise bu antidemokratik girişimleri meşrulaştırmak adına toplumun gözünden düşürücü, itibarsızlaştırıcı, halkın inançlarına saygı duymayan bir yayın politikası çerçevesinde toplumu dönüştürmeye, uyuşturmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.
 

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