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Medyanın işlevsel kullanımı

Yozgat Bozok Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile üniversite gençliğinin üretim odaklı sosyal medya kullanımı ve farkındalığının oluşturulması amacıyla ‘Gençlik ve Sosyal Medya Ne Kadar Gerçek Ne kadar Sanal’ konulu söyleşi programı düzenlendi.

17 Mayıs 2022 Salı 00:57
Medyanın işlevsel kullanımı

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası münasebetiyle Bozok Üniversite ev sahipliğinde ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, fakülte dekanları, daire amirleri, öğretim elemanları ve çok sayıda üniversite gençliği katıldı. Söyleşide gençlerin sosyal medyayı işlevsel kullanımının desteklenmesi ve sanal mecraların ruh sağlığı üzerine etkisi ele alındı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney üniversite gençliğinin günümüzün önemli bir bağımlılığı haline gelen  sosyal medyanın işlevsel kullanımına ilişkin düzenlenen söyleşi programının önemli kazanımlar sağlayan faydalı bir etkinlik olduğunu söyledi. Profesör Dr. Güney konuşmasında sosyal medyanın aktif kullanımı ve buna harcanan sürenin günlük yaşantıda önemli bir orana tekabül ettiğini belirterek bu iletişim ağından nasıl yararlanılmalı ve sanal mecra nasıl   doğru  kullanılmalı gibi  sorulara cevap aranacağı  bir söyleşi olacağına dikkat çekti. Söyleşide Uzman Filiz Kabayel ‘Bağımlı mıyız Değil miyiz?’, Dr. Öğretim Üyesi Aslı Kazgan Kılıçarslan ‘Sosyal Medya Bağımlılığı’ Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ‘Medya Okur Yazarlığı’, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Şener Taplak ‘Teknoloji Çağının Dijital Hastalıkları: E-Hastalıklar’,  Yeşilay Danışma Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Karaca, ‘Yeşilay Danışma Merkezi olarak Bağımlıkla Mücadele’, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz ise, ‘Müdürlük Bünyesinde Gençler Odaklı Yürütülen Faaliyetler’ konusunda katılımcılara bilgiler aktardı.
 

Anahtar Kelimeler:
Medyanın Işlevsel Kullanımı
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