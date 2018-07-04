Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97230
ALTIN
188.499
DOLAR
4.6639
STERLİN
6.1738
EURO
5.4425

Mecliste tahsis tartışması

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda TÜGVA’ya yapılan yer tahsisi tartışma konusu oldu.

Mecliste tahsis tartışması

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda TÜGVA’ya yapılan yer tahsisi tartışma konusu oldu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:36
6 Okunma
Mecliste tahsis tartışması

İl Genel Meclisi’ndeki oturumda mülkiyeti Özel İdare’ye ait binanın TÜGVA’ya tahsisi gündeme geldi. Özel İdare Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, tahsisin uygun görüldüğü belirtildi, MHP’li üyeler konuya tepki gösterdi. İl merkezinde bulunan, daha önce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin kullandığı iş merkezi ücretsiz olarak TÜGVA’ya tahsis edildi. MHP’li İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kahraman, tahsisin bedelsiz yapılmasına dikkat çekerek, “Devlet zarar eder. En azından önceki kiracının ödediği kirayı ödesin” diyerek tepki gösterdi.
MHP’li Ümit Şahbaz ise, söz konusu yerin Yozgat’ın gözbebeği olduğunu ifade ederek, “Sayın Vali’ye soruyorum. Daha önce FETÖ’den kalan yerleri bu tür siyasi kurum, vakıf ve derneklere verdiniz ama burası FETÖ’den kalan bir yer değildir devletindir. Sayın Vali’ye emir geldiyse, onu aşan şeyler varsa söylesin” şeklinde konuştu.
AK Parti Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer, TÜGVA’nın kamu yararına çalıştığını hatırlattı. MHP’li üyeler ise Türk Ocakları’nın daha evvel yıkılan Özel İdare iş hanından çıkarıldığını ve o günden beri Türk Ocakları’nın uygun bir şube binası bulamadığını gündeme taşıyarak, “Türk Ocakları da kamu yararına faaliyet gösteriyor. O zaman şehirdeki tüm siyasi görüşe mensup vakıf ve derneklere yer tahsisi yapalım” diyerek tepkilerini sürdürdü.
Tartışma yapılan oylama ile son buldu. AK Partili üyeler kabul, MHP ve CHP’li üyeler ret oyun verdi, karar oy çokluğuyla kabul edildi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YANLIŞ DURDURULDU
YANLIŞ DURDURULDU
Yozgat’a bir bakanlık
Yozgat’a bir bakanlık
Bağrıbütün’e yakın takip
Bağrıbütün’e yakın takip
SORGED’den gençlere kurs
SORGED’den gençlere kurs
Kazılar kaldığı yerden
Kazılar kaldığı yerden
Ayçiçeği boy veriyor
Ayçiçeği boy veriyor

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim