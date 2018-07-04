Mecliste tahsis tartışması

İl Genel Meclisi’ndeki oturumda mülkiyeti Özel İdare’ye ait binanın TÜGVA’ya tahsisi gündeme geldi. Özel İdare Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, tahsisin uygun görüldüğü belirtildi, MHP’li üyeler konuya tepki gösterdi. İl merkezinde bulunan, daha önce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin kullandığı iş merkezi ücretsiz olarak TÜGVA’ya tahsis edildi. MHP’li İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kahraman, tahsisin bedelsiz yapılmasına dikkat çekerek, “Devlet zarar eder. En azından önceki kiracının ödediği kirayı ödesin” diyerek tepki gösterdi.

MHP’li Ümit Şahbaz ise, söz konusu yerin Yozgat’ın gözbebeği olduğunu ifade ederek, “Sayın Vali’ye soruyorum. Daha önce FETÖ’den kalan yerleri bu tür siyasi kurum, vakıf ve derneklere verdiniz ama burası FETÖ’den kalan bir yer değildir devletindir. Sayın Vali’ye emir geldiyse, onu aşan şeyler varsa söylesin” şeklinde konuştu.

AK Parti Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer, TÜGVA’nın kamu yararına çalıştığını hatırlattı. MHP’li üyeler ise Türk Ocakları’nın daha evvel yıkılan Özel İdare iş hanından çıkarıldığını ve o günden beri Türk Ocakları’nın uygun bir şube binası bulamadığını gündeme taşıyarak, “Türk Ocakları da kamu yararına faaliyet gösteriyor. O zaman şehirdeki tüm siyasi görüşe mensup vakıf ve derneklere yer tahsisi yapalım” diyerek tepkilerini sürdürdü.

Tartışma yapılan oylama ile son buldu. AK Partili üyeler kabul, MHP ve CHP’li üyeler ret oyun verdi, karar oy çokluğuyla kabul edildi.

