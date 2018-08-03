Mecliste konu imar oldu

Belediye Meclisi, Ağustos ayında tek gündem maddesiyle toplandı. Gündemde imar plan tadilatları yer aldı. Gelen talep ve istekler, meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. Komisyonlardan gelen görüşlere göre bazı talep ve istekler kabul, bazıları ise reddedildi. Öte yandan Belediye Meclisi Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde bir saat içerisinde sökülen ve yerine konut yapılacağı iddia edilen alanın akıbetiyle ilgili bu ay da karar veremedi. Meclis konuyu önümüzdeki ay görüşülmek üzere ertelemeyi tercih etti. Mahalle sakinlerinin verdiği dilekçede yer alan park talebi de bir kez daha ertelenmiş oldu. Kamuoyunun tepkisini çeken alanda nasıl bir çalışma yapılacağı halen merak ediliyor.