Mecliste kan verdiler

Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de taşındı. Şu sıralar yoğun anayasa görüşmeleri ile 24 saat aralıksız görev yapan milletvekili ve bakanlar, Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına kayıtsız kalmadı.





Anayasa görüşmelerinin önemli isimlerinden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milletvekili Ertuğrul Soysal ile birlikte TBMM iktidar kulisinin arkasında kurulan Kızılay standına giderek burada kan bağışında bulundu.



