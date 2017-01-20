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Mecliste kan verdiler

20 Ocak 2017 Cuma 06:53
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, yoğun anayasa görüşmelerinin yanı sıra Kızılay’ın TBMM içerisinde açtığı stantta kan bağışında bulunarak insani bir görevi yerine getirdiler.

Mecliste kan verdiler
Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de taşındı. Şu sıralar yoğun anayasa görüşmeleri ile 24 saat aralıksız görev yapan milletvekili ve bakanlar, Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına kayıtsız kalmadı.

Anayasa görüşmelerinin önemli isimlerinden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milletvekili Ertuğrul Soysal ile birlikte TBMM iktidar kulisinin arkasında kurulan Kızılay standına giderek burada kan bağışında bulundu. 

Kan verme işleminin ardından Bozdağ ve Soysal, diğer milletvekilleri ile birlikte yorgunluk atıp, soda içti. 
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