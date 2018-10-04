Mecliste hamam konuşuldu

Meclisin dünkü oturumunda Sarıkaya ilçesinde bulunana tarihi Roma Hamamı görüşüldü. İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplandı. Oturumda Roma Hamamı çevresinde yürütülen kazı çalışmaları, hamamın turizme kazandırılmasına yönelik yürütülen proje ve işler hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi. Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, hamamın ilçeye getirisi hakkında da hazırlanan görüşler arz edildi.