Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95466
ALTIN
239.444
DOLAR
6.1728
STERLİN
8.0391
EURO
7.1170

Mecliste hamam konuşuldu

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı olağan oturumları devam ediyor.

Mecliste hamam konuşuldu

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı olağan oturumları devam ediyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:00
230 Okunma
Mecliste hamam konuşuldu

Meclisin dünkü oturumunda Sarıkaya ilçesinde bulunana tarihi Roma Hamamı görüşüldü. İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplandı. Oturumda Roma Hamamı çevresinde yürütülen kazı çalışmaları, hamamın turizme kazandırılmasına yönelik yürütülen proje ve işler hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi. Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, hamamın ilçeye getirisi hakkında da hazırlanan görüşler arz edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGAT’A YENi LOGO
YOZGAT’A YENi LOGO
Güneydoğu illerini gezdiler
Güneydoğu illerini gezdiler
Kurs tamamlandı
Kurs tamamlandı
Beldeye Taziye Evi
Beldeye Taziye Evi
Arslan'dan okul ziyareti
Arslan'dan okul ziyareti
Av bayileri denetlendi
Av bayileri denetlendi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim