Mecliste görüşmeler sürüyor

Kasım ayının ilk gününden bu tarafa devam eden görüşmelerde kurum ve müdürlüklerin tahmini bütçeleri hazırlanıyor.

İlgili komisyon üyeleri de yoğun mesai harcayarak bütçe taslağını tamamlayıp, bütçeyi şekillendirmek için çalışıyorlar.

Bu kapsamda İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün tahmini bütçesi ele alındı. Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanvekili Bekir Bozkurt’un hazırladığı raporda, tahmini bütçe genel toplamının 800 lira olarak öngörüldüğü belirtildi.

Yozgat İl Kültür Müdürlüğü ile ilgili hazırlanan raporda ise tahmini bütçe genel toplamının 100 lira olarak öngörüldüğü ifade edildi.

Okunan raporlar oybirliğiyle kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi gerçekleşti.