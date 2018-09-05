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Mecliste değişim sinyali

YOZGAT’ta 30 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde İl Genel Meclisi’nde de değişimler yaşanabileceği belirtildi.

Mecliste değişim sinyali

YOZGAT’ta 30 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde İl Genel Meclisi’nde de değişimler yaşanabileceği belirtildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Mecliste değişim sinyali

Özellikle AK Parti’den İl Genel Meclisi Üyesi seçilen bazı isimlerin, bu dönem üç dönem kuralına takıldığı için aday olamayacağı öğrenildi.

İl Genel Meclisi’nde henüz seçim sürecine girilmezken, meclis üyeleri de rutin çalışmalarını sürdürüyor. Yeni dönemde bazı isimlerin aday olmak istemediği, bazılarının ise partisinin üç dönem kuralına takıldığı gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili bilgi veren Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, mecliste üç parti mensubu üye bulunduğunu hatırlattı. Başkan Halil Şahbaz, “Biliyorsunuz bizim partimizde üç dönem kuralı var. Bu doğrultuda bazı arkadaşlarımız tüzük gereği aday olamayacak” dedi. Başkan Halil Şahbaz, şu ana kadar adaylıkla ilgili üyelerin bir çalışma içerisinde olmadığını ve meclisin kendi gündemine göre çalıştığını aktaran Şahbaz, “Tabi yeni dönemde aday olmak istemeyen çıkabilir, tekrar göreve talip olan çıkabilir, partiler adaylarını değiştirebilir. Bunlar partilerin işi, biz kendi işimizi yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti’de Ali Ünlü ve Bayram Eroğlu’nun üç dönem kuralına takılan üyeler olduğu belirtilirken, mecliste en uzun meclis üyeliği yapan bir diğer ismin de MHP Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kahraman olduğu saptandı.

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