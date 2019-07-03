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Mecliste Boğazlıyan görüşüldü

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda Boğazlıyan ilçesi ele alındı.

Mecliste Boğazlıyan görüşüldü

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda Boğazlıyan ilçesi ele alındı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Mecliste Boğazlıyan görüşüldü

İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumunda ilçelerle ilgili konular görüşülerek karara bağlanıyor.
Bu kapsamda Boğazlıyan ilçesiyle ilgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar okunarak oylamaya sunuldu.
Meclis oturumunu İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı yönetti. Oturumda Boğazlıyan köylerine Özel İdare tarafından yapılan yatırımlar ve projeler anlatıldı. Öte yandan Boğazlıyan’a bağlı köylerin su sorunu ve içme suyu problemleri de gündeme getirildi. İlçedeki sağlık tesislerinin mevcut durumları da hazırlanan ayrı bir rapor ile meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı komisyon üyelerine yaptıkları incelemeler neticesinde hazırladıkları kapsamlı rapor ve çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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