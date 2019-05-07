Mecliste baraj görüşüldü

İl Genel Meclisi toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek barajının durumu ve ilçeye sunduğu katkılar ele alındı.

İl Genel Meclisi Araştırma Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak, meclis üyeleri bilgilendirildi.

Toplantıda meclise sunulan diğer yazılı önergeler ve ek gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.