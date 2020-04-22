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MECLiSiMiZ 100 YAŞINDA

Bundan tam bir asır önce açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Yozgat’ı 7 Milletvekili temsil etti.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:47
MECLiSiMiZ 100 YAŞINDA

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisimizin, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti tarafından 23 Nisan 1920'de dualarla açılışının yıldönümü yarın evlerde, balkonlarda yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Bundan tam bir asır önce kurulan mecliste Yozgat’ı 7 milletvekili temsil etti. 23 Nisan 1920'de kurulan Birinci Meclis'te Süleyman Sırrı Bey, Mehmet Hulusi Efendi, Rıza Bey, İsmail Fazıl Paşa, Feyyaz Ali Bey, Yusuf Bahri Bey ve Ahmet Bey Yozgat’tan giderek, görev yaptı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin Korona Virüs ile mücadele kapsamında yapılamayacağını hatırlattı. Başkan Köse, ancak coşkunun evlerde, balkonlarda sosyal mesafeler korunarak kutlanabileceğini hatırlattı. Başkan Köse, ‘’23 Nisan akşamı hep birlikte evlerimizin balkonlarında İstiklal Marşı'nı coşku ile okuyoruz. Perşembe akşamı saat 21:00’de tüm Yozgat’ı ve kalbi ülkesiyle atan herkesi evlerimizin balkonlarında İstiklal Marşı’nı coşkuyla ve gururla okumaya davet ediyorum’’ dedi. Yozgat Milletvekili Ali Keven de, 100 yıl önce milletin iradesinden başka bir güç tanımayan Meclis'in yapısının o gün ki 66 sancaktan gelen asker, memur, esnaf, çiftçi, din adamı, doktor, köylü, şehirli 437 milletvekili üyesiyle kurtuluş ve kuruluş mücadelesini başlatacak kadrolar olduğunu söyledi. Keven, ‘’İşgal koşullarında Ankara'ya ulaşabilen 115 milletvekili ve halkın katılımıyla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulus'ta bulunan ve 1915 yılında İttihat Terakki bürosu olarak yapılmış olan binada faaliyetine başlamış ve 1924 yılına dek bu bina kullanılmıştır. Bu mecliste Yozgat’ımızı ise 7 milletvekilimiz temsil etmiştir’’ dedi.

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MECLiSiMiZ 100 YAŞINDA
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