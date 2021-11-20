Meclise ulaştılar

Sendikalara dayatılan yüzde 1 barajına ve siyasal sendikacılığa hayır diyerek, geçtiğimiz Pazar günü Cumhuriyet Alanı’nda protesto yürüyüşen başlayan Yurt Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, 6 gün olarak planladıkları, ancak Ankara Valiliği tarafından engellenmeleri nedeniyle 5’inci günde yürüyüşün TBMM’de bitirildiği kaydedildi. Yürüyüşe katılan Sendika Genel Başkanı Hakan Çeliksoy ve arkadaşlarını Konya İYİ Parti Milletvekili, Türkiye Kamu Sen Teşkilatlanma Başkanı ve Türk Büro Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş karşıladı. Çeliksoy, yürüyüş amacını yaşadıkları sıkıntıları, sendikal faaliyetleri hakkında Yokuşa bilgi verdiklerini belirtti. Çeliksoy, ‘’Bilgilendirme sonrasında Sayın Yokuş aniden koltuğundan kalktı hadi Meclis bahçesinde basın açıklaması yapacağız dedi ve dediği gibide yaptık. Bizlerin hak arama yürüyüşümüzde yanımızda olduğu için ve destekleri için Konya İYİ Parti Milletvekilimiz Sayın Fahrettin Yokuş`a teşekkür ederiz’’ dedi. Yurt Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Çeliksoy, TBMM’inde CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile de görüştü. Çeliksoy, ‘’Bizleri yürüyüşümüzü ilk gününden beri destekleyen Yozgat CHP Milletvekilimiz Sayın Ali Keven`e teşekkür ederiz’’ diye konuştu. CHP Yozgat Lilletvekili Ali Keven de, ‘’Haklarını aramak ve yandaş sendikanın toplu sözleşmesini protesto etmek için Yozgat'tan Ankara'ya yürüyen Yurt Sendikaları Genel Başkanı Sayın Hakan Çeliksoy ve sendika yöneticisi arkadaşlarımız ile Meclis'te görüştük.Yaptıkları onurlu yürüyüşten dolayı kendilerini kutluyorum. Hak verilmez alınır!’’ ifadelerini kullandı.

