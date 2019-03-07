Meclis üyeleri vedalaştı

2014-2019 Yerel Seçim Döneminin Meclis Üyeleri, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün başkanlığında toplandı. İyisiyle kötüsüyle 5 yıl omuz omuza çalışan meclis üyeleri, birbirlerinden helallik isteyip, vedalaştı. Başkan Örgün, ‘’Birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor, ahirete intikal eden Meclis üyesi arkadaşımız, abimiz Abdullah Korkmaz’a da yüce Allahtan rahmet diliyorum’’ dedi.