Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103453
ALTIN
224.790
DOLAR
5.4330
STERLİN
7.1572
EURO
6.1493

Meclis üyeleri vedalaştı

ÇANDIR ilçesinde Belediye Meclisi son toplantısını yaparak, birbirlerine veda etti.

Meclis üyeleri vedalaştı

ÇANDIR ilçesinde Belediye Meclisi son toplantısını yaparak, birbirlerine veda etti.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
5 Okunma
Meclis üyeleri vedalaştı

2014-2019 Yerel Seçim Döneminin Meclis Üyeleri, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün başkanlığında toplandı. İyisiyle kötüsüyle 5 yıl omuz omuza çalışan meclis üyeleri, birbirlerinden helallik isteyip, vedalaştı. Başkan Örgün, ‘’Birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor, ahirete intikal eden Meclis üyesi arkadaşımız, abimiz Abdullah Korkmaz’a da yüce Allahtan rahmet diliyorum’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Okuma alışkanlığı
Okuma alışkanlığı
Materyaller geldi
Materyaller geldi
Destek başvuruları başladı
Destek başvuruları başladı
BEYDER’de sohbet
BEYDER’de sohbet
Akademik hayatı anlattı
Akademik hayatı anlattı
Aday memurlara eğitim
Aday memurlara eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim