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Meclis üyeleri sel bölgesinde

YOZGAT İl Genel Meclisi üyeleri, dolu ve selden zarar gören köylerde incelemede bulundu.

Meclis üyeleri sel bölgesinde

YOZGAT İl Genel Meclisi üyeleri, dolu ve selden zarar gören köylerde incelemede bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Meclis üyeleri sel bölgesinde

Meclis Üyeleri, dolu ve selden zarar gören Yozgat Merkeze bağlı Çalılı, Topçu, Türkmenaraplı, Akyamaç, Salmanfakılı, Başınayayla köylerimizde inceleme yaptı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Meclis üyeleri, Yozgat'ta 14 Haziran'dan itibaren, son yıllarda hiç görülmedik şekilde yağmurun düşüp, dolu yağdığını hatırlatarak, şiddetli yağışın, beraberinde su baskınlarını getirdiğini hatırlattılar. Birçok köyde şiddetli şekilde dolu düştüğü vurgulandı, bunun sonucunda ise ekili alanların zarar gördüğü, hayvanların, kanatlıların telef olduğu, bazı evlerin hasara uğradığının tespit edildiğini ifade eden meclis üyeleri, mağduriyetin önlenmesine yönelik üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti. 

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