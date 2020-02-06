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Meclis toplandı

YOZGAT İl Genel Meclisi Şubat ayı 3’üncü birleşim toplantısını Meclis Başkanı İskender Nazlı Başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis toplandı

YOZGAT İl Genel Meclisi Şubat ayı 3’üncü birleşim toplantısını Meclis Başkanı İskender Nazlı Başkanlığında gerçekleştirdi.

06 Şubat 2020 Perşembe 03:13
Meclis toplandı

. İl Özel İdaresi salonunda yapılan İl Genel Meclisi toplantısında meclis üyeleri gündemde yer alan maddeleri görüşerek karara bağladı. Gündem maddesinde yer alan Çekerek ilçesindeki Sağlık Evi ve Sağılık Ocaklarının genel durumlarının incelenmesi hususundaki hazırlanan rapor Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdulbaki Karataş tarafından okundu. Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapordu Çekerek ilçesi Toplum Sağlığı Merkezinde 2 Doktor, 1 ayniyat saymanı, 1 VHKİ, 1 Tıbbi sekreter, 1 Ebe, 1 Şoför ve 1 hizmetli ile hizmet verdiği kaydedildi. Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 10 adet Sağlık Evinin bulunduğu, Beyyurdu Sağlık evinde bir vekil Hemşire, Bayındırhüyük ve Özükavak ve Karahacılı ve Sarıköy Şehit Salih Erdem Sağlık Evinde Sözleşmeli Ebenin görev yaptığı, Bazlambaç, Koyunculu, Çandır, Gökdere, Kayalar evinde personel bulunmadığı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Meclis Toplandı
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