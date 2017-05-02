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Meclis toplandı

02 Mayıs 2017 Salı 23:59
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Yozgat İl Genel Meclisi Mayıs ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Meclis toplandı
Yozgat İl Genel Meclisi Halil Şahbaz başkanlığında Mayıs ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi. İl Özel İdaresi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı açılış ve yoklama ile başladı.
İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, 16 Nisan’da gerçekleştirilen referandum sürecini yoğun bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne vatandaşların ‘evet’ dediğini aktaran Şahbaz, yeni sistemin hayırlı olmasını diledi.
Geçen oturumun tutanak özetinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İl Özel İdaresi 2016 yılı bütçesi gelir ve gider kesin hesabı ile taşınır hesap cetveli görüşülmek üzere oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Mülkiyeti İl Özel İdaresi’nde olan Yukarı Nohutlu Mahallesi’nde 8 bin 356 metrekare alana sahip eski Ziya Gökalp ilkokulu’nun bulunduğu arsaya Mesleki ve teknik Anadolu lisesi binası yaptırılmasına yönelik tahsis talebi görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.
İl Genel Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu bugün gerçekleştirilecek.

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