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MECLiS TOPLANDI

Yozgat İl Genel Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısını Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında İl Genel Meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdi.

03 Ağustos 2021 Salı 00:54
MECLiS TOPLANDI

Meclis’in Ağustos ayının ilk toplantısında gündemdeki maddeler değerlendirildi, bazı önergeler araştırılmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Yozgat İl Genel Meclisi’nin geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirdiği toplantıda ise Çayıralan ilçesindeki tarımsal faaliyetlerle ilgili hazırlanan rapor ele alındı. Tarım arazilerinde hangi tarım ürünlerinin ekildiği, meyve yetiştiriciliği, küçük ve büyükbaş hayvancılığın durumu hakkında komisyon tarafından inceleme yaphılarak rapor haline getirildi. Çayıralan ilçesi ve köylerinde işletme başına düşen arazi miktarının 184 dönüm olduğu, , ÇKS’de kayıtlı işletme sayısının 936 olduğu kaydedildi. ÇKS’de kayıtlı toplam arazi miktarının 172 bin 561 dekar olduğu vurgulanan raporda, sulanan arazi miktarının ise 18 bin 503 dekar olduğu belirtildi. Geçen yıl Çayıralan ilçesinde 110 bin dönüm alanda Buğday, 28 bin 800 dönümde Nohut ekildi. 16 bin 635 dönüm alan ise nadasa bırakıldı. 11 bin 463 dönümde arpa, 1.870 dönümde Yonca, 1.845 dönümde Ayçiçeği, 793 dönümde Korunga, 538 dönümde Mercimek, 431 dönümde Fiğ, 159 dönümde Silajlık mısır ekimi yapıldı. 17 dönümde diğer tarım ürünlernini ekimi yapılırken, 10 dönümde Badem ekimlerinin yapıldığı açıklandı. Raporda, ‘’Tarım arazisi durumu 175 bin dekar alan tarla olduğu, 17 bin dekar alanının nadasa bırakıldığı, 210 dönüm meyve uzun ömürlü bitkilerin olduğu, 100 dönüm sebze ekimi yapıldığı, 32 bin 560 dönüm çayır-mera ve 510 bin dönüm orman alanının bulunmaktadır’’ denildi. İlçede büyük ve küçükbaş hayvancılık yapan 784 kayıtlı çiftçi bulunuyor. 2021 yılı itibariyle 8 bin 800 sığır, 17 manda, 18 bin 500 koyun, bin keçi, 4 bin kovanla Aracılık alanında çiftçi faaliyet gösteriyor. 2020 yılı itibariyle 3 bin 500 dekar alanda da yem bitkisi ekimi yapıldığının altı çizildi.

Anahtar Kelimeler:
Meclis Toplandı
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