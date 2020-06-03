Meclis toplandı

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda farklı konular ele alındı. Başkan Açıkel, İlçede yapımı planlanan Ata Küçük Sanayi Sitesi ek işyerleri ve Güneş Enerjisi Sistemi konuların toplantıda değerlendirilip, kararların oy birliği ile alındığını söyledi. Başkan Açıkel, ilçede yapımını planladıkları Güneş Enerjisi Sistemi için 100 dönümlük arazinin tahsisinin yapıldığını kaydetti. Başkan Açıkel, sistemin hayata geçirilmesi noktasında meclis üyeleriyle genel değerlendirmelerde bulunup, kararlar aldıklarını kaydetti.