Meclis seçti

Meclisin Ocak ayı olağan oturumlarını İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz yönetiyor. Halil Şahbaz başkanlığında toplanan mecliste, yazılı önergelerin ardından gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde görev yapacak olan hayırsever vatandaşlar belirlenerek karara bağlandı.





İl Genel Meclisi’nde il merkezi ve tüm ilçelerdeki vakıf mütevelli heyet üyesi olacak vatandaşlar, mecliste yapılan seçim ile belirlendi. Kurulan sandığa oy atan meclis üyeleri, vakıf mütevelli heyet üyelerini seçim usulüyle belirledi.





Meclis Başkanı Şahbaz, seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Söz konusu arkadaşlarımız Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın çalışmalarına katkı sunacaklar. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılacak yardım, proje ve hizmetlere katkı verecekler” dedi.



