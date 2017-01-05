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Meclis seçti

05 Ocak 2017 Perşembe 05:01
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İl Genel Meclisi Ocak ayı oturumları sürüyor. İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağladı.

Meclis seçti
Meclisin Ocak ayı olağan oturumlarını İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz yönetiyor. Halil Şahbaz başkanlığında toplanan mecliste, yazılı önergelerin ardından gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde görev yapacak olan hayırsever vatandaşlar belirlenerek karara bağlandı.

İl Genel Meclisi’nde il merkezi ve tüm ilçelerdeki vakıf mütevelli heyet üyesi olacak vatandaşlar, mecliste yapılan seçim ile belirlendi. Kurulan sandığa oy atan meclis üyeleri,  vakıf mütevelli heyet üyelerini seçim usulüyle belirledi.

Meclis Başkanı Şahbaz, seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Söz konusu arkadaşlarımız Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın çalışmalarına katkı sunacaklar. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılacak yardım, proje ve hizmetlere katkı verecekler” dedi.

Yapılan seçimlerin ardından 2017 yılında SYDV mütevelli heyetlerinde görev alacak isimler şunlar:
Merkez Mehmet Özel, Süleyman Arun, Akdağmadeni Bayram Başol, Ali Alıcı, Aydıncık Bekir Bolat, Fikret Erdoğan, Hacı Ahmet Altun, Boğazlıyan Yılmaz Tuncel, Şaban Kayhan, Çandır Ahmet Durmuş, Osman Gümüşsu, Çayıralan Namık Pınarbaşı, Sebahattin Çakıcı, Çekerek Mehmet Akkan, Yunis Doğan, Kadışehri Hüseyin Ünal, Osman Çalışkan, Uğur Aksu, Saraykent Mustafa Yener, Haydar Akyol, Tuncay Erciyas, Sarıkaya Talat İbiş, Zekeriya Şahan, Sorgun Ömer Akdemir, Mustafa Ayhan Kılınç, Şefaatli Yusuf Sarı, Faris Türkmen, Halil Şaraplı, Yenifakılı Duran Çelik, Alaaddin Tanrıverdi, Yerköy İbrahim Çınar, Salih Yılmaz.

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