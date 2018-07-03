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Meclis parka sahip çıktı

YOZGAT İl Genel Meclisi Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde yıkılan çocuk parkına sahip çıktı.

Meclis parka sahip çıktı

YOZGAT İl Genel Meclisi Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde yıkılan çocuk parkına sahip çıktı.

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Meclis parka sahip çıktı

İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz park arsasının Özel İdare’ye ait olduğunu belirterek satışa karşı olduklarını söyledi.
İl Genel Meclisi’nin Temmuz oturumunda MHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Şahbaz, Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde yıkılan çocuk oyun parkını gündeme taşıdı.
MHP’li Şahbaz, park alanının yanına inşaat yapılacağını ve çocuk parkının da bu süreçte yıkıldığını anlattı.
MHP’li Şahbaz, Yozgat Belediyesi’ne ait parkın yıkıldığını, belediyenin sessiz kaldığını ifade ederek, “Ancak İl Genel Meclisi ve Özel İdare zan altında bırakılmıştır. Çünkü arsa Özel İdare’ye ait. Size soruyorum, Özel İdare’nin 200 metre kare arsanın gelirine ihtiyacı mı vardır?” diye konuştu.
Tüm meclis üyelerinin zan altında kaldığına dikkat çeken Ümit Şahbaz, konuyu meclisin dikkatine sundu.
İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz ise söz konusu alanın park olarak kalması için, İl Genel Meclisi olarak daha önce Yozgat Belediyesi’ne tahsis yaptıklarını söyleyerek, “Bence de park olarak kalmalı. Burada belediyenin de mesuliyeti var, kendi parkını neden yıktırıyor? Biz ihaleyi durdururuz, satışı durdururuz” diye konuştu.
İl Genel Meclisi Üyesi Ali Ünlü ise, önceki yıllarda Yozgat Belediyesi’ne arsa tahsisi yaptıklarını hatırlatarak “Belediye parkını yıktırmasın, biz de park var ise satmayalım” şeklinde konuştu.
Meclis oturumunun ardından gözler yeniden Yozgat Belediyesi’ne çevrildi.
Geçtiğimiz hafta parktaki oyun aletleri inşaat alanında çalışan işçiler tarafından sökülmüş ve yandaki binalar da konut yapılmak üzere yıkılmıştı.
Mahalle sakinleri ise mahalledeki tek oyun alanının yıkılmasına tepki göstermişti.

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