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Meclis muhtarlarla toplandı

AKDAĞMADENİ Belediye Meclisi, 2019 yılı Ekim ayı toplantısı gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Başkanı Nezih Yalçın başkanlığında toplandı.

Meclis muhtarlarla toplandı

AKDAĞMADENİ Belediye Meclisi, 2019 yılı Ekim ayı toplantısı gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Başkanı Nezih Yalçın başkanlığında toplandı.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
Meclis muhtarlarla toplandı

Toplantıya mahalle muhtarları da davet edilerek, mahallelerinde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ekim ayı olağan meclis toplantısında gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandıktan sonra Belediye Başkanı Nezih Yalçın, mahalle muhtarları ile bir araya gelip, toplantı yaptı, hissedilen eksiklikler, yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Yalçın, ‘’Mahalle muhtarlarımızla sık sık bir araya gelip mahallelerimizle ilgili istek ve talepleri alacağız. Yapılması gereken çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlayacağız '' dedi.

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