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Meclis kararları görüşüldü

YOZGAT İl Genel Meclisi Ocak ayı dördüncü oturumunda, gündemdeki konular görüşülerek karara bağladı.

Meclis kararları görüşüldü

YOZGAT İl Genel Meclisi Ocak ayı dördüncü oturumunda, gündemdeki konular görüşülerek karara bağladı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Meclis kararları görüşüldü

Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplanan il genel meclisi üyeleri Yozgat’taki kazların ıslahı ile ilgili ek gündem maddesini Tarım ve Hayvancılık komisyonuna havale edildi. İl Özel İdaresi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışanların sözleşmelerinin yenilenmesi ve maaşlarının belirlenmesi ile ilgili ek gündem maddesi görüşülerek karara bağladı. Normal gündemde ise Saraykent ilçesine bağlı köylerin içme suları ile ilgili Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu kararı ile Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerinde bulunan sağlık ocakları ve sağlık evleri hakkında Çevre ve Sağlık komisyonunca hazırlanan rapor okunup, kabul edildi. Toplantı oturumu Meclis Başkanı Halil Şahbaz tarafından bu gün saat 11.00’da tekrar toplanılmak üzere kapatıldı. 

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