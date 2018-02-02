Meclis karara bağladı

Gayrimenkul satış komisyonu üyeleri ile denetim komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kredi talebi görüşüldü.

Meclis, imar plan tadilatlarını görüşürken, tarihi Memleket Hastanesi’nin bulunduğu alana yapımı planlanan okul inşaatı için şartlı kabul sundu.

Meclis üyeleri söz konusu projenin vaziyet planının işlenmesi gerektiğini, ayrıca tarihi yapının da yıkılmaması ve korunması gerektiğini şerh olarak gösterdi.

Alanın sağlık tesisinden, eğitim tesisine dönüştürülmesine karar verdi.