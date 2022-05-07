Meclis karar verdi

Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri; ‘Dolmuş Ücret Tarifesinin Görüşülmesi’, ‘Fen İşleri Müdürlüğü Kredi Kullanımı Talebinin Görüşülmesi’, ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kurulmasının Görüşülmesi’, ‘2021 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi’ ve ‘İmar Tadilatlarının Görüşülmesi’. Toplantıda dolmuş ücretlerine zam kararı alınırken, Fen İşleri Müdürlüğünün 10 milyon kredi miktarı talep üzerine 20 milyona çıkması meclis kararıyla onaylandı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması talebi meclis başkanı ve üyeleri tarafından onaylanırken, 2021 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi komisyona bırakıldı. Toplantı imar tadilatlarının görüşülmesi ile son buldu. •Sema Nur Koçaker•

