Meclis ilk toplantısını yaptı

Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda komisyonlar tarafından hazırlanan raporlarda okunarak karara bağlandı. Toplantıda Sorgun ilçesinde bulunan spor sahaları ile halı sahaların genel durumu hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonrasında hazırlanan rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi. Yine Sorgun ilçesinde bulunan gölet ve barajların ilçeye ne gibi katkı sağladığı yönünde Göletler ve Su Ürünleri komisyonu tarafından hazırlanan rapor ile yine Sorgun ilçesinde bulunan yapımı tamamlanan ve devam eden köprü, menfez, kilitli parke ve kanalizasyon bakım, onarım işlerinin genel durumları hakkında Alt Yapı ve Sanat Yapıları komisyonu tarafından hazırlanan raporlar oy birliği ile kabul edildi. İhsan Çelikkaya