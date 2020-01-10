Meclis ilk toplantısı yaptı

Belediye Başkanı Nezih Yalçın başkanlığında Seyrantepe Mahallesi TOKİ Parkının ismi ‘Alpaslan Türkeş Parkı7 olarak değiştirildi. Restorasyonu tamamlanan, belediye tarafından butik otel olarak yakın zamanda hizmete açılması planlanan eski Halk Eğitim Merkezi binasının isminin, mimari özellikleri, dış cephe görünümü göz önünde bulundurularak ‘Ak Konak’ olması uygun bulundu. 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı İsmail Yıldız ismini yaşatmak amacıyla okulun bulunduğu Seyrantepe Mahallesi’ndeki ‘332. Sokağın’ adı da değiştirilerek, ‘Öğretmen İsmail Yıldız Caddesi’ yapıldı.