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Meclis ilk toplantısı yaptı

AKDAĞMADENİ Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını yaptı.

Meclis ilk toplantısı yaptı

AKDAĞMADENİ Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını yaptı.

10 Ocak 2020 Cuma 03:23
Meclis ilk toplantısı yaptı

 Belediye Başkanı Nezih Yalçın başkanlığında Seyrantepe Mahallesi TOKİ Parkının ismi ‘Alpaslan Türkeş Parkı7 olarak değiştirildi. Restorasyonu tamamlanan, belediye tarafından butik otel olarak yakın zamanda hizmete açılması planlanan eski Halk Eğitim Merkezi binasının isminin, mimari özellikleri, dış cephe görünümü göz önünde bulundurularak ‘Ak Konak’ olması uygun bulundu. 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı İsmail Yıldız ismini yaşatmak amacıyla okulun bulunduğu Seyrantepe Mahallesi’ndeki ‘332. Sokağın’ adı da değiştirilerek, ‘Öğretmen İsmail Yıldız Caddesi’ yapıldı. 

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Meclis Ilk Toplantısı Yaptı
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