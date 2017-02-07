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Meclis hatırası!

07 Şubat 2017 Salı 05:37
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İl Genel Meclisi Şubat ayı oturumları dün itibariyle start aldı. İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleşen toplantıyı İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz yönetti.

Meclis hatırası!
İl Genel Meclisi, Şubat ayı gündeminde yer alan bazı maddeleri görüşerek karara bağladı.
Gündemde yer alan maddeler komisyonlara sevk edilirken, toplantı sonunda toplu fotoğraf çektirilmesi meclis üyeleri arasında şakalaşmalara neden oldu.
İl Özel İdaresi’nin internet sayfasında kullanılmak üzere, idare personeli meclis üyelerinin toplu fotoğrafını çekti.
Kürsü etrafında toplanan bazı meclis üyeleri toplu fotoğrafın sebebini sorarken, MHP’li bazı üyeler “Referandumun ardından meclis kapatılacağı için hatıra fotoğrafı çektiriyoruz. Referandumdan sonra rejim değişebilir” diyerek AK Parti’li üyelere şaka yaptı.
AK Partili üyeler ise MHP’li üyelerin şakasına karşılık olarak “Değişen sistemdir, rejimle ilgisi yok içiniz rahat olsun” karşılığını verdi. Karşılıklı gülüşmelerin ardından üyeler hep birlikte objektiflere poz verdi.
Toplantının sonunda ise umre ziyareti gerçekleştiren İl Genel Meclisi Üyesi Salih Deniz, tüm arkadaşlarına ve personele hurma ikramında bulundu.

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