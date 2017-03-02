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Meclis durmuyor

02 Mart 2017 Perşembe 05:13
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Yozgat İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarının oturumunu dün itibariyle başlattı. İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplanan meclis, gündemde yer alan konuları görüşerek karara bağladı.

Meclis durmuyor
İl Genel Meclisi Mart ayında da yoğun bir gündem ile çalışmalarını sürdürecek. 
Meclisin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleşen dünkü toplantısında Hizmet Birliği tarafından yapılacak olan yatırımlarla ilgili konular görüşüldü.
Meclise sunulan yazılı önergelerde meclis gündemine alınırken, toplantı gündem dışı dilek ve temennilerin sunulmasıyla sonlandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, meclisin Mart ayında da tempolu bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini dile getirerek, özellikle yaz döneminde birçok proje ve işlerin hızlanacağını ve bu sebeple şimdiden gerekli çalışmaların yapılarak yatırım ve projelerin önünün açılması gerektiğini vurguladı. 

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