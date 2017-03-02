Meclis durmuyor

İl Genel Meclisi Mart ayında da yoğun bir gündem ile çalışmalarını sürdürecek.

Meclisin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleşen dünkü toplantısında Hizmet Birliği tarafından yapılacak olan yatırımlarla ilgili konular görüşüldü.

Meclise sunulan yazılı önergelerde meclis gündemine alınırken, toplantı gündem dışı dilek ve temennilerin sunulmasıyla sonlandı.