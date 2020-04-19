Meçhul hayırsever

YURDUN farklı birçok ilinde veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek, vatandaşlara para dağıtan gizemli hayırsever, Yozgat'ta ikinci kez ortaya çıktı. Daha önce Köseoğlu Mahallesi'nde bulunan bakkalın veresiye defterini satın alarak vatandaşların borcunu ödeyen kimliği belirlenemeyen hayırsever bu kez de Tuzkaya Mahallesindeki mahalle bakkalının veresiye defterini satın alıp, borçları kapattı. Mahalle Bakkalı Davut Güneş sabah saatlerinde bakkala gelen bir şahsın kendisiyle önce sohbet ettiğini, daha sonra da veresiye defterini istediğini söyledi. Bakkal Davut Güneş, ‘’Şahsı müşteri sandım. Veresiye defterinde kaç kişinin ne kadar borcu olduğunu sordu, bunları ödemek istediğini bildirdi. Defteri çıkarttım, yaklaşık 25 kişinin 3 bin lira civarındaki borcu çıktı. Tek tek hesaplayıp, parayı ödedi. Karşılığında ise borcunu ödediği müşterilerimin borçlarının yazılı olduğu sayfaları yırtıp yanında götürdü’’ dedi.

Mahalle Bakkalı Davut Güneş, şahsın ismini söylemediğini, eşkâlini de kimseye tarif etmemesi talebinde bulunduğunu, birde borçların ödendiğine dair bir tabelayı girişe asmasını istediğini belirtti. Güneş, ‘’Bende isteğini yerine getirip, tabela yaptırıp astım’’ diye konuştu. (Haber/Foto: Dilara Karakoç)