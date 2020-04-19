Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98180
ALTIN
375.395
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357
Flaş Haber
Karantina Sona Erdi!
Kapat

Meçhul hayırsever

Yozgat’ın Tuzkaya Mahallesi’nde, kimliği meçhul bir hayırsever, mahallede ikamet eden vatandaşların bakkala olan borçlarını kapattı.

19 Nisan 2020 Pazar 23:51
Meçhul hayırsever

YURDUN farklı birçok ilinde veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek, vatandaşlara para dağıtan gizemli hayırsever, Yozgat'ta ikinci kez ortaya çıktı. Daha önce Köseoğlu Mahallesi'nde bulunan bakkalın veresiye defterini satın alarak vatandaşların borcunu ödeyen kimliği belirlenemeyen hayırsever bu kez de Tuzkaya Mahallesindeki mahalle bakkalının veresiye defterini satın alıp, borçları kapattı. Mahalle Bakkalı Davut Güneş sabah saatlerinde bakkala gelen bir şahsın kendisiyle önce sohbet ettiğini, daha sonra da veresiye defterini istediğini söyledi. Bakkal Davut Güneş, ‘’Şahsı müşteri sandım. Veresiye defterinde kaç kişinin ne kadar borcu olduğunu sordu, bunları ödemek istediğini bildirdi. Defteri çıkarttım, yaklaşık 25 kişinin 3 bin lira civarındaki borcu çıktı. Tek tek hesaplayıp, parayı ödedi. Karşılığında ise borcunu ödediği müşterilerimin borçlarının yazılı olduğu sayfaları yırtıp yanında götürdü’’ dedi.

Mahalle Bakkalı Davut Güneş, şahsın ismini söylemediğini, eşkâlini de kimseye tarif etmemesi talebinde bulunduğunu, birde borçların ödendiğine dair bir tabelayı girişe asmasını istediğini belirtti. Güneş, ‘’Bende isteğini yerine getirip, tabela yaptırıp astım’’ diye konuştu. (Haber/Foto: Dilara Karakoç)

Anahtar Kelimeler:
Meçhul Hayırsever
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tahliyeler tamamlandı
Tahliyeler tamamlandı
Taklitçiler ilan edildi
Taklitçiler ilan edildi
Ödemeler banka hesaplarında
Ödemeler banka hesaplarında
Köy imamı vatandaşın hizmetinde
Köy imamı vatandaşın hizmetinde
Emniyete siperlik
Emniyete siperlik
Sorun çözülüyor!
Sorun çözülüyor!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim