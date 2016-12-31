Mecburi hale gelecek

Yozgat Belediyesi tarafından Ağustos ayında ihalesi yapılan ve 125 şoför esnafına verilen S plaka takma zorunluluğu, 2017 yılının Haziran ayına kadar mecburi hale getirilecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, “Yozgat Belediyesi tarafından Haziran ayında ihalesi yapılan S plaka yani personel ve öğrenci taşıma ile ilgili ihalesini yapmış olduğumuz araçların plakalarını artık 2017 yılının Haziran ayına kadar takılmasını zorunlu kılacağız. Bununla ilgili Ocak ayı itibariyle S plaka takmayan sürücülere tebligatlarını da yapmaya başlayacağız” dedi.

Son zamanlarda alınan şikayetleri dile getiren Akgün, “Uygulamadaki gerekçelerimizden bir tanesi, Yozgat merkezde öğrenci ve personel taşımacılığı yapan araçların biraz daha disiplinize edilmesi. Son zamanlarda almış olduğumuz bazı şikayetler var. Bu şikayetlerde araç kapasitesini aşan öğrenci taşımacılığı yapılıyor yönünde. Bu konuyla ilgili ekiplerimiz denetimlerini artırdı ve S plaka zorunluluğu getirildi. Onların kontrolleri yapılacak ve ciddi manada gerekli cezai işlemler uygulanacak. Vatandaşlarımızın çocukları daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde okuldan eve eden okula taşınması sağlanacak” şeklinde konuştu.

2017 yılının Haziran ayına kadar servis şoförlerinin S plakalarını takmaları gerektiğine işaret eden Akgün, “İhalesini yaptığımız günden itibaren S plakasını takan araçlarımız çoğunlukta, takmayanlar için bir zorunluluk getirilecek. 125 adet S plakalı araç sürücümüz bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 80 civarında aracımız S plakasını taktırdı. Kalan şoförlerimizle ilgili tebligat sürecine de Ocak ayı itibariyle başlayacağız” açıklamalarına yer verdi.