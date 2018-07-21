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Mazluma Yozgat desteği

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik mazlum coğrafyalardaki insanlara Yozgatlı vatandaşların yardım elini uzattığını ve uzatmaya devam ettiğini söyledi.

Mazluma Yozgat desteği

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik mazlum coğrafyalardaki insanlara Yozgatlı vatandaşların yardım elini uzattığını ve uzatmaya devam ettiğini söyledi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Mazluma Yozgat desteği

İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat’tan toplanan insani yardımların, yardıma muhtaç ülkelerdeki Müslümanlara ulaştırıldığını bildirdi.
İl Müftüsü Salih Sezik, Türkiye Diyanet Vakfı’nın mazlum coğrafyalara ulaşmaya devam ettiğini ifade ederek, “Tabi buralara vatandaşlarımız sayesinde ulaşıyoruz. Onların verdiği maddi ve manevi desteklerle yardıma muhtaç Müslüman beldelere insani yardım ulaştırıyoruz” dedi.
İl Müftüsü Salih Sezik, bu noktada Yozgatlı vatandaşların yüksek duyarlılık gösterdiğini de vurgulayarak “Yozgatlı hemşerilerimizden Allah razı olsun. Onlar bu tür kampanyalara her zaman yoğun ilgi ve hassasiyet göstererek destek veriyorlar” şeklinde konuştu.
İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat’ta Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Afrin ve Doğu Guta’ya düzenlenen insani yardım kampanyasında 175 ton un, 250 koli su, 100 adet yatak ve baza, 100 adet dolap, 20 adet koltuk başta olmak üzere, toplamda 14 tır insanı yardım tırının bölgeye ulaştığını hatırlattı.
İl Müftüsü Sezik, “Bundan sonraki kampanyalarımıza da aynı desteği ve duyarlılığı bekliyoruz. Yozgatlı kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı adına, İl Müftülüğü adına şükranlarımızı sunuyoruz. Allah tüm hemşerilerimizden razı olsun” diye konuştu.

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