MAZiDE KALDI!

Belediye kurumlarında çalışan işçiler ile diğer sendika üyeleri diğer illere taşındı. Yozgat’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri de mazide kaldı. Tarım sektöründe çalışanlar ile diğer sektörlerde çalışan emekçilerin sayılarının azalmasıyla birlikte Yozgat’ta sendikal faaliyetlerde bulunan, özellikle işçi sendikalarının şube sayısı da teke indi. Bir zamanlar Tekel Bira Fabrikası çalışanlarının üyesi olduğu işçi sendikası, Sorgun ilçesindeki kömür işletmelerinde çalışanların üye olduğu Maden İş Sendikası ile Çimento fabrikası, Köy Hizmetleri, Orman İşletme çalışanlarının üyesi olduğu sendikaların isimleri unutuldu. Belediye çalışanlarının üye olduğu Hizmet İş Sendikası ile memurların üye olabildiği sendikaların şubeleri kaldı. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren 32 firmada 2 bin civarında çalışanın olduğu, bunların tamamının ise sendikal faaliyetlerinin olmadığı bildirildi. Yozgat’ta bunun sendikalara üye çalışanların bir bölümü Ankara, Samsun ve Şanlıurfa illerinde düzenlenen illere taşındı. Bir zamanlar Yozgat’ta düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri ise mazide kaldı.