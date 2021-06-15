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Mayısta 90 konut satıldı

Yurt genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak, 59 bin 166 olurken, Yozgat’ta aynı dönemde 90 konut satışı oldu.

15 Haziran 2021 Salı 00:22
Mayısta 90 konut satıldı

Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu. Yozgat' ta 2021 Mayıs ayında 190 konut satıldı. Yozgat'ta 2021 Mayıs ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 210 konut ile yüzde 9,52 azaldı. Bir önceki aya göre 228 konut ile yüzde 16,67 azalarak 190 satışı yapıldı. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 118 konut ile yüzde 62,11, ilk satışların payı ise 72 konut ile yüzde 37,89 olarak gerçekleşti.

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Mayısta 90 Konut Satıldı
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