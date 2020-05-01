Mayıslar bizimdir

1 Mayıs demokrasinin, özgürlüğün, emeğin, mücadelenin ve güvenle yaşanabilecek bir geleceğin adı olduğunu dile getiren Koçoğlu, ‘’İşçi Bayramı olan 1 Mayısları, coşkuyla kutlayacağımız günler de gelecektir. Dünyanın tamamına hakim olmuş, ülkemizde de yayılan ve pandemiye dönen koronavirüsün (Covid-19) günlük yaşamın birçok alanında olumsuz etkiye yol açtığı ve sağlık nedenleriyle ciddi tedbirler uygulandığı bilinmektedir. Ülkemizde ve Dünya’da kutlanan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü”nün böyle bir salgın döneminde meydanlarda kutlanması maalesef mümkün olmamıştır. Her zaman görevinin, işinin başında olan emekçi kardeşlerimiz için bilinmelidir ki; 1 Mayıs yalnızca işçinin ve emekçinin değil, tüm dünyanın bayramıdır. Çünkü işçiler sadece kendileri için değil, bizler için alın teri dökmekte; bizlerin sağlığı, güvenliği, aşı, bir lokması için çalışmaktadır. Kendilerine olduğu kadar bizleri de dolaylı yoldan etkileyen ve hakkını vererek gerçekleştirdikleri mesainin karşılığını dahi alamayan işçi kardeşlerimiz için 1 Mayıs sesini duyurma günüdür. Bu vesile ile tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayısını kutluyorum’’ dedi.