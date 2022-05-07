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Mayıs sayısı yayımlandı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü arttırmak amacıyla hazırlanan’81 Çalıkuşu Yozgat’ dijital derginin Mayıs sayısı çıktı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:17
Mayıs sayısı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı, il düzeyinde hazırlanacak ve eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü artıracak olan dijital dergi çalışması kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan dijital derginin Mayıs sayısı yayımlandı. Derginin iki ayda bir yayımlandığını belirten Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ''Eğitim-öğretim faaliyetleri, Yozgat’ta devam eden projeler, meslek liselerinin tanıtımı, ‘Bizden Haberler’, Yozgat’ta düzenlenen kutlama programları, açılışı yapılan TÜBİTAK fuarları gibi konular yer alıyor'' dedi. 
 

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