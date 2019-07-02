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Mayın arama robotu yaptılar

YOZGAT Bozok Üniversitesi öğrencileri, askerlerin mayına basıp şehit olmasını önlemek amacıyla uzaktan kumandalı ve görüntü aktarma sistemli ‘mayın arama robotu’ üretti.

Mayın arama robotu yaptılar

YOZGAT Bozok Üniversitesi öğrencileri, askerlerin mayına basıp şehit olmasını önlemek amacıyla uzaktan kumandalı ve görüntü aktarma sistemli ‘mayın arama robotu’ üretti.

02 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Mayın arama robotu yaptılar

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Enes Sertkaya, Hüseyin Ocak ve Mehmet Muhammed Karadokuş, savunma sanayisine yönelik proje çalışması kapsamında yazılımını da yaptıkları mayın arama robotunu tanıttı. Öğrenciler, TÜBİTAK tarafından desteklenen robotu daha da geliştirmeyi hedefliyor. Öğrencilerin yaptığı çalışmayı inceleyen Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencileri kutladı.  Savunma sanayisinde yerli üretimin önemli olduğunu belirten Karadağ, "Bu tasarlanan mayın belirleme cihazının kablosuz olması bir yenilik ortaya getiriyor. Sevindirici olan şu, yazılımı da dahil olmak üzere hazırlanan mayın tarama cihazının tamamen öğrencilerimiz tarafından yapılması. Umuyorum ki bu proje, Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli bir sorunu olan mayın tarama sorununu halleder diye düşünüyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Enes Sertkaya da dünya genelinde mayınların hem düşmanı caydırma hem de operasyonları yavaşlatma amacıyla kullanıldığını belirtti.
 

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