Mavi Marmara’yı anlattı

ABLUKA altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için 2010 yılında yola çıkan ve Gazze’ye yakın uluslararası sularda işgalci terör çetesinin gerçekleştirdiği katliamda gazi olan hemşehrimiz Muzaffer Arslan, Mavi Marmara’nın unutulmaması çağrısında bulundu. Arslan, Gazze ablukasını kırmak için Mayıs 2010’da Gazze’ye Özgürlük Filosu’yla yola çıkan Mavi Marmara gemisinde yaşanan siyonist katliamın üzerinden tam 10 yıl geçtiğini hatırlattı.

Arslan, ‘’Abluka altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010’da, uluslararası karasularda siyonist rejimin çeteleri tarafından helikopter ve hücum botları ile silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 10 Müslüman şehid olurken onlarca Müslüman da yaralanmıştı’’ dedi.

Mavi Marmara gemisine o dönemde Aydın’da ikamet ettiği için Aydın’ı temsilen katılan ve işgalci siyonistlerin Mavi Marmara gemisine yönelik gerçekleştirdiği katliamda gazi olan Muzaffer Arslan, katliamın 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Mavi Marmara’yı iyilik ve vahdet hareketi olarak nitelendiren Arslan, Müslümanların Mavi Marmara ruhunu tekrar yakalaması gerektiğini belirterek, Kudüs’ün özgür olması ve Gazze başta olmak üzere diğer İslam coğrafyalarındaki ablukaların kalkmasının yolunun Müslümanların vahdetinden geçtiğini ifade etti. Kudüs’ün yeni fetihlere gebe olduğunu belirten Arslan, "Kudüs inşallah Hazreti Ömer'in fetih ettiği gibi inşallah yeni fetihlere gebedir. Rabbim inşallah yeni Fatihler göndersin ve Kudüs'ümüzü tekrar Müslümanların hakimiyetine versin. Bunun için tabi Müslümanların birlik ve beraberliği yakalaması gerekiyor’’ diye konuştu.

Mavi Marmara Gazisi Muzaffer Arslan, tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini açıkça göstermesi gerektiğini anlattı. Arslan açıklamasında, ‘’Bundan 10 yıl önce yola çıkan Mavi Marmara, İslam dünyasına ve ezilen tüm halklara umut olmuştur. İnsanlığın ortak vicdanı haline gelmiş olan bu umudu canlı tutmak hepimizin görevidir. Bu vesile ile Kudüs ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor ve sefere çıkılan ilk günkü azim ve kararlılığımızın aynen sürdüğünü tüm dünyaya beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.