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Mavi Marmara unutulmamalı

Yozgat Bozok Üniver-sitesi’nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından konferans düzenlendi.

03 Haziran 2022 Cuma 00:55
Mavi Marmara unutulmamalı

Yozgat Genç İHH tarafından Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Mavi Marmara'nın 12’nci yıl dönümü münasebetiyle Mavi Marmara şehitlerini anmak adına program düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan Mavi Marmara Gazisi ve Çorum İHH İl Başkanı Selim Özkabakçı, yaptığı konferansta Mavi Marmara'da birebir şahit olarak yaşadığı olayları anlatıp Mavi Marmara'nın unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.
Haber Merkezi 

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Mavi Marmara Unutulmamalı
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