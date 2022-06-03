Mavi Marmara unutulmamalı

Yozgat Genç İHH tarafından Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Mavi Marmara'nın 12’nci yıl dönümü münasebetiyle Mavi Marmara şehitlerini anmak adına program düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan Mavi Marmara Gazisi ve Çorum İHH İl Başkanı Selim Özkabakçı, yaptığı konferansta Mavi Marmara'da birebir şahit olarak yaşadığı olayları anlatıp Mavi Marmara'nın unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi