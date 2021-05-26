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MATERYALLER AYDINCIK’TAN

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde belediye bünyesinde kurulu Sanat Atölyesi’nde plastik malzemelere şekil verilerek, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kültürel varlıklar taşınabilir materyal hale getiriliyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:06
MATERYALLER AYDINCIK’TAN

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesi’nde plastik malzemeye şekil verilerek, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan kültürel varlıklar taşınabilir materyalle dönüştürülüyor. 
Üç boyutlu Anıtkabir maketi, aslanlı yol, nöbet tutan asker, Atatürk heykeli, döşeme, motif, çevre düzenlemesi gibi eserlere de imza atan atölye çalışanları, çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Aydıncık ilçesinde 7 yıl önce işsizlere meslek edindirmek üzere açılan Plastik Sanatsal Kalıpçılık Kursu'nu başarıyla tamamladıktan sonra belediye bünyesinde açılan atölyede istihdam edilen kursiyer, edindikleri bilgiler doğrultusunda plastik malzemeye şekil vererek sanat eseri ortaya çıkartmaya devam ediyor. 26 kişinin istihdam edildiği atölyede, heykeltıraş Erol Gürgen gözetiminde, vitrinleri süsleyen biblolar, bahçe dekorasyonunda kullanılan vazolar, oturma grupları ve birçok süs eşyası ile birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan kültür varlıkları taşınabilir materyal haline getiriliyor. Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesi'nin sorumlusu heykeltıraş Erol Gürgen, 7 yıl önce Aydıncık Belediyesi tarafından İş-Kur'un desteği ile istihdam sağlamak, ilçe merkezlerinden göçü azaltmak amacıyla kurs düzenlediğini, bu kurstan mezun olanların atölyede istihdam edildiklerini anlattı. Gürgen, Türkiye'nin birçok kurum ve kuruluşlarına plaketler, ödül tasarımları, park bahçe tasarımları, kent mobilyaları üretimi yaptıklarını bildirdi. Gürgen, ‘’Anıtkabir'in birçok hediyelik eşyası yine Aydıncık sanat atölyesinde üretilmektedir. Birçok vizyon 2023 ödülleri, TRT müzik ödülleri, uluslararası ödüller, belediye başkanı birliği ödülleri, ulaştırma bakanlığı ödüllerinin tasarım ve üretimi burada yapılmaktadır. Türkiye'de ilk milli irade anıtı Aydıncık Sanat Atölyesi'nde üretilmiştir’’ dedi. Gürgen, Atölyede yeni motiflerin, el emeği göz nuru eserlerin ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini, kendilerine gelen talepler doğrultusunda yeni çalışmaların da şekillendiğini bildirdi. Heykeltıraş Erol Gürgen, ‘’Türkiye’nin her bölgesindeki kurum ve kuruluşlara tanıtım metreleri yapıyoruz. Kültürel varlıklarımızı taşınabilir hale getiriyoruz. Hediyelik eşyalar, Şanlıurfa’nın tanıtım materyalleri, İlk Kadın Hükümdar olan Tomris Hatun, Dede Korkut maketleri, Macaristan Budapeşte için Gül Baba türbesi maketini burada hazırlıyoruz. Aynı zamanda Galatasaray Kulübünün kurucusu olan Gül Baba Türbesi maketleriyle ilgili masrafları Adnan Polat üstlendi, yapımları devam ediyor. Yozgat'ta için plaket hazırladık. Sivas’ın Aşık Veysel’i, diğer iller ve ilçeler için Seyit onbaşı, Zile ilçesi için Sezar, Akdağmadeni ilçesi için Salep, Sağlık Çalışanları için Covit19 heykeli, Kara Kezik maketleri, MİT, polis teşkilatı gibi kuruluşlar için özel çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu. •Seyfi Çelikkaya• 

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MATERYALLER AYDINCIK’TAN
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