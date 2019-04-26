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Matematik Müzesi Yozgat’a geliyor

QNB Finansbank ‘Minik Eller Büyük Hayaller’ sosyal sorumluluk platformu kapsamında hayata geçirdiği, ilk etabında ziyaret ettiği 16 ilde öğrenciler ve okul yöneticilerinden büyük ilgi gören Tales Matematik Müzesi Gezici TIR projesiyle, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 16 ili daha ziyaret edecek.

Matematik Müzesi Yozgat’a geliyor

QNB Finansbank ‘Minik Eller Büyük Hayaller’ sosyal sorumluluk platformu kapsamında hayata geçirdiği, ilk etabında ziyaret ettiği 16 ilde öğrenciler ve okul yöneticilerinden büyük ilgi gören Tales Matematik Müzesi Gezici TIR projesiyle, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 16 ili daha ziyaret edecek.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Matematik Müzesi Yozgat’a geliyor

Türkiye’nin birçok ilinden çocukları geleceğe hazırlamak felsefesiyle matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiren QNB Finansbank, bu kez çocuklara matematik dersinde öğrendiklerini uygulamalı olarak görecekleri, hatta deneyerek anlayacakları eğitim modüllerini ve atölye çalışmalarını şehirlerine kadar götürüyor. QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR’ı 29 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında Yozgatlı çocuklarla buluşacak. QNB Finansbank’ın ana sponsorluğunda Tales Matematik Müzesi işbirliği ile hayata geçen Gezici TIR, Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu önünde konuşlandırılacak. Türkiye’nin her yanından öğrencilerden ve okullardan yoğun ilgi gören projenin ilk etabında, 16 şehirde 40 bin çocuğa ulaşılırken projenin ikinci etabında da on binlerce çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Okulların ziyaret öncesinde randevu alması gereken ve yoğun ilgi gösterilen etkinlik, toplam 34 adet modül ve beş ayrı atölye ile beş gün boyunca binlerce Yozgatlı çocuğa ulaşmayı hedefliyor. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, banka olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında çocukların geleceğe hazırlanırken yanlarında olmayı misyon edindiklerini belirtti. Güzeloğlu, bu kapsamda QNB Finansbank olarak, 2015 yılında çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, yenilikçi, yaratıcı ve analitik düşünebilen nesiller yetiştirmek amacıyla ‘Minik Eller Büyük Hayaller’ sosyal sorumluluk platformunu kurduklarını belirtti.

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