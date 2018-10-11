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Masraflar güneşten

YOZGAT’ta daha önce elektrik faturasını ödemekte dahi zorluk çeken belde belediyesi, kurduğu güneş enerji santralinden elde ettiği gelirle hem belediyenin tüm masraflarını karşılıyor hem de projelere kaynak aktarıyor.

Masraflar güneşten

YOZGAT’ta daha önce elektrik faturasını ödemekte dahi zorluk çeken belde belediyesi, kurduğu güneş enerji santralinden elde ettiği gelirle hem belediyenin tüm masraflarını karşılıyor hem de projelere kaynak aktarıyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:30
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Masraflar güneşten

Sorgun ilçesine bağlı 2 bin 238 nüfuslu Doğankent Belediyesi, belediyeye ek gelir sağlaması amacıyla yaklaşık 5 ay önce yaklaşık 4 milyon lira maliyetle 20 dönümlük alanda 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kurdu. Belediye, mayıstan itibaren devlete sattığı elektrikten aylık 130 ila 160 bin lira arasında gelir elde etti. Daha önce elektrik faturasını ödemekte dahi zorluk çeken belediye, kurduğu güneş enerji santrali sayesinde belediye giderlerinden yaklaşık 3 kat fazla kazanmaya başladı. Santralden elde edilen gelirle, belediyede çalışan 12'si kadrolu 8'i mevsimlik 20 işçinin maaşları, elektrik ve su faturaları ile diğer giderler ödendikten sonra kalan para projelere aktarıldı. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, enerjinin ülke için çok önemli bir konu olduğunu belirterek, "Hükümetimizin güneşten elektrik üretme politikaları neticesinde müracaatımızı yaptık, 1 megavat elektrik üretme izni aldık ve 3 milyon 800 bin liraya yaptırdık. Şu anda elektrik üretiyoruz ayda 130 ila 160 bin arasında fatura kesiyoruz. Bu ay kestiğimiz fatura 164 bin liradır. İller Bankasından gelen paramızdan çok fazla" dedi. 
İzin verilmesi halinde güneş enerji santralini 5 megavata çıkaracaklarını dile getiren Sungur, belediyecilikte, öz kaynak oluşturmanın çok önemli olduğunu sadece devletten gelen parayı beklememek gerektiğini vurguladı.
 

Anahtar Kelimeler:
Masraflar Güneşten
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