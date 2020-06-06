Maskesiz olmaz!

BOĞAZLIYAN ilçesinde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bazı cadde ve iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Boğazlıyan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 5-20 Haziran arasında bazı caddelerde ve bu caddelerdeki iş yerlerinde maske takılması kararı aldığı bildirildi. Açıklamada, "Kaymakamlık ana girişinden Öğretmenler Parkı'na kadar Ali İhsan Kadıoğlu Caddesinde ve Adliye Sarayı başlangıcından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasına kadar olan cadde boyunca bütün iş yerleri ve caddede bulunan vatandaşlara maske takma zorunluluğu kararı alınmıştır" denildi.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de, ''İçinde bulunduğumuz durum rehavete kapılmadan tedbirle yaşamak zorunda olduğumuzu gösteriyor. Hemşehrilerimizden toplum sağlığı için kurallara uymanızı rica ediyoruz. Unutmayalım ki tedbir almak önce kendi sağlığımız sonra da sevdiklerimizin sağlığı için en önemli faktör. Normalleşme sürecini sorunsuz atlatarak yeniden sağlıkla yan yana geleceğimize inancımız tam. Sizlerin desteği ve duyarlılığı ile bu günleri de atlatacağız'' dedi.