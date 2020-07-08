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MASKESİZ OLMAZ!

SD Grup tarafından çocuklara yönelik olarak hazırlanan tıbbi maskeler, parklarda oyun oynayıp, aileleriyle birlikte piknik yapan çocuklara ücretsiz dağıtıldı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:47
MASKESİZ OLMAZ!

BAŞKENT Ankara’da bulunan Yozgatlı iş adamı Semih Daştan’ın sahibi olduğu SD Grup, pandemi döneminde üretime açtığı tıpbi maske üretim tesisinde üretimini yaptığı çocuklara yönelik maskeler, Yozgat’taki parklarda oyun oynayan, aileleriyle birlikte piknik yapan çocuklara ücretsiz dağıtıldı. Akdağmadeni İlçesinde1998 yılında üretme başlayan ve halen üretimine Ankara’da kurduğu tesislerinde devam eden Semih Daştan, 2014 yılından itibaren işletmelerini SD Grup bünyesinde topladı. Ankara’daki tesislerinde birçok yerli üretime imza atan Semih Daştan, pandemi sürecinde en çok ihtiyaç duyulan tıbbi maske üretimini de başlattı. SD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Semih Daştan, grup bünyemizde Ankara faaliyet gösteren ve bez çanta üretimi yapan SD Asil Çanta şirketinin üretim tesisini pandemi sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan tıbbi maske üretimime çevirerek ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Daştan, çocukların eğitime başlayacaklarını, onları salgından korumak, maske kullanımı alışkanlığını kazandırmak için çok renkli, desenli maskelerin üretimine de başladıklarını bildirdi. SD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Semih Daştan, üretimini yaptıkları çocuklara yönelik tıbbi maskelerden Yozgat’a gönderdi. 5 bin adet tıbbi çocuk maskesi minikler tarafından, parklarda oynayan, aileleriyle birlikte piknik yapan çocuklara ulaştırıldı. 

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Maskesiz Olmaz!
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