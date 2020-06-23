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Maskesiz çıkmayın!

Yozgat İl genelinde maske takılması zorunlu hale getirildi, takmayanlara 900 lira para cezası uygulanacağı açıklandı.

23 Haziran 2020 Salı 00:14
Maskesiz çıkmayın!

YOZGAT İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, il genelinde maske takma zorunluluğu getirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen maske talimatı kapsamında kurul da Yozgat il genelinde uyulması gereken uygulamaları belirleyip, duyurdu. Maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği açıklandı.
Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da son derece önem taşıdığına dikkat çekildi. 
Alınan tedbirlerin, virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçildiği hatırlatıldı.  Kurul kararında ‘Bu süreçte özellikle sosyal mesafeye uyma ve maske kullanımı konusunda gereken hassasiyet gösterilmediği takdirde hastalığın bulaşma riskinin artabileceği kanaati oluştuğundan bazı ek tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir’ denildi.
Bu kapsamda, daha önceden alışveriş merkezlerinde, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerinde, ticari taksilerde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi. Hıfzıssıhha kararları ile getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, Yozgat İl sınırları içerisinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu kılındı. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği açıklandı.

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Maskesiz çıkmayın!
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